Москва, 29 июня, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы РФ 29 июня осудили власти Швеции, которые разрешили в Курбан-байрам поджечь Коран у главной мечети Стокгольма. Текст заявления опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Коран

Свою позицию депутаты высказали в единогласно принятом заявлении «Об оскорблении чувств мусульман в Швеции».

Курбан-байрам — один из двух главных мусульманских праздников, который правоверные отмечают во всём исламском мире. В этот день, 28 июня 2023 года, в Швеции сожгли Коран (так называют Священную Книгу мусульман. — Прим. ИА Регнум), предварительно положив на него запрещённый религией продукт. Любые попытки помешать акции жёстко пресекались полицией.

В заявлении отмечается, что швейцарские власти заведомо понимали, что будет совершено преступление, направленное на оскорбление чувств миллионов верующих во всем мире, разжигание межнациональной розни и ненависти.

«Подобные действия разрушают саму основу мира и безопасности, доброжелательных взаимоотношений народов и стран, создают предпосылки для экстремистских проявлений, грубо нарушают цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций», — сказано в заявлении.

По мнению депутатов Госдумы, осквернение святынь не имеет ничего общего со свободой слова и вероисповедания, с принципами демократии.

Тем самым Стокгольм принес национальные интересы своей страны и цивилизационные интересы коллективного Запада в жертву ради права своих граждан заниматься мракобесием, считает российский политолог Геворг Мирзаян. По его оценке, первая российская выгода уже очевидна — разрешение на сожжение Корана ещё дальше отодвинуло Швецию от членства в НАТО.

Сожжение Корана около мечети в Стокгольме — это провокационное и необдуманное действие, которое осуждает Тегеран, заявил 29 июня официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи. Он подчеркнул также, что считает осквернение священных книг примером насилия и распространения ненависти, противоречащим концепции прав человека.

Также реакция последовала от властей Турции, Марокко, Госдепартамента США и лично российского президента Владимира Путина. В России неуважение к Корану является преступлением, подчеркнул российский лидер 28 июня во время посещения мечети Джума в Дербенте. Он также отметил, что в России глубоко уважают Коран и религиозные чувства мусульман.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал подобные антиисламские действия, подающиеся под видом свободы слова, недопустимыми и подчеркнул, что закрывать глаза на такое — значит, становиться соучастником преступления.

Марокканцы на неопределённый срок отозвали посла из Швеции, а заместитель официального представителя Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Ведант Патель заявил, что США считают неуважительным и недопустимым сожжение Корана в Швеции.

«Мы видим порождение явной угрозы оскорбления чувств мусульман не только в Швеции, но и во всем мире. Планируемая акция может повлечь различные формы протеста, демонстрации и пикеты около зданий посольств Швеции в разных странах», — подчеркнул член СПЧ Александр Брод.

Как сообщало ИА Регнум, перед тем как власти Швеции разрешили демонстрацию с сожжением Корана рядом с мечетью 28 июня, городская полиция отказала в проведении акции. Но организаторы обратились в суд, который признал решение правоохранителей ошибочным. Последним доводом для проведения скандального мероприятия стала судебная формулировка — мол, для отказа необходимы чёткие опасения, что порядок проведения акции и безопасность стоят под угрозой.