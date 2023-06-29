Москва, 29 июня, 2023, 14:53 — ИА Регнум. В семье умершего от пневмонии шестилетнего Сережи (имя изменено) заявили журналистам ИА Регнум, что не держат зла на врачей скорой помощи, которые не стали госпитализировать ребенка. В семье уверены, что врачи не виноваты в смерти мальчика.

Кирилл Шипицин/РИА Новости Каталка в в больничном коридоре

«Мы не имеем претензий к врачам скорой помощи. Не было никаких показаний к госпитализации. Скорая выполнила свою работу, дочь к ним претензий не имеет», — заявил дедушка ребёнка Владимир Кривенков.

Ранее ИА Регнум писал, что в Москве утром 28 июня от отека легких и пневмонии умер шестилетний мальчик. Накануне врачи скорой помощи отказались госпитализировать ребенка, потому что не нашли у него явных симптомов тяжелых заболеваний. За несколько часов до приезда скорой мать Сережи вызвала на дом врача из детской поликлиники, который осмотрел ребенка и поставил предварительный диагноз «менингококковый менингит». Также врач выписал направление на госпитализацию, но мальчика так и не забрали в больницу. Следственный комитет и прокуратура продолжают разбираться в смерти шестилетнего ребенка.