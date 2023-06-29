Москва, 29 июня, 2023, 14:25 — ИА Регнум. За последние сутки российская армия уничтожила на запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях в зоне спецоперации до 175 украинских военных. Об этом 29 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Артиллерия и тяжёлые огнемётные системы «Восточной» группировки войск в районе Времевского выступа отразили попытку наступления ВСУ у Старомайорского в ДНР, рассказал военный.

Также российские военные нанесли удар по живой силе и технике 106-й бригады украинской теробороны у Луговского на запорожском направлении.

«Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 135 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Также ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три гаубицы Д-20, орудия «Мста-Б» и Д-30 и САУ «Гвоздика».

«На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также гаубица «Мста-Б», — добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские военные улучшили свои позиции на краснолиманском направлении. Он добавил, что на авдеевском и марьинском направлениях ситуация почти не изменилась.

До этого начальник штаба полка с позывным Белый рассказал, что Вооружённые силы России бьют по остаткам украинской армии под Антоновским мостом в Херсонской области. Он уточнил, что российской армии пришлось из-за подрыва ВСУ Каховской ГЭС убрать с острова наблюдательные посты и передовые отряды.