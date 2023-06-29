Москва, 29 июня, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Украинские войска пытаются наступать на трёх направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 29 июня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В течение суток Вооружённые силы Украины продолжали попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях», ― уточнил он.

Представитель оборонного ведомства добавил, что на донецком направлении военные «Южной» группировки грамотными и мужественными действиями отразили четыре атаки украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 28 июня, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ потеряли не менее трёх танков и трёх БМП, пытаясь атаковать российские позиции в Запорожской области. Украинская армия пошла в наступление в районе села Пятихатки на васильевском направлении в пять утра, двигаясь в сторону находящегося на высоте села Жеребянки.

Активные боевые действия продолжались несколько часов. Российские военные дали жёсткий отпор украинским штурмовым группам.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в Запорожской области на ореховском направлении с момента контрнаступления ВСУ потеряли 780 бронемашин и 259 танков. Только за последнюю неделю потери ВСУ составили 280 единиц техники: 109 бронемашин и 41 танк.