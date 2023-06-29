Тверь, 29 июня, 2023, 14:14 — ИА Регнум. В 2022 году одним из основных драйверов развития экономики Тверской области стал агропромышленный комплекс. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя, выступая в областном парламенте с ежегодным отчётом об итогах деятельности правительства Тверской области за прошедший год.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя

По итогам 2022 года объёмы сельхозпроизводства увеличились почти на 15%. В животноводстве рост составил порядка 20%, в растениеводстве — около 4%. При этом валовой сбор зерна увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, производство картофеля — на 23%. Прошлогодний объём господдержки АПК составил 2,6 млрд рублей, что на 17% больше по сравнению с 2021 годом.

«Сельское хозяйство — это не только сектор экономики, но и образ жизни достаточно большого количества людей, — отметил Игорь Руденя. — В этом году планируется увеличить государственную поддержку агропромышленного комплекса АПК региона не менее чем на 15%, реализовать дополнительные меры по стимулированию производства картофеля, овощей и молока, вводу в оборот земель сельскохозяйственного назначения».

Агропромышленный комплекс, как отметил глава региона, является одной из наиболее привлекательных отраслей для инвестиций. В настоящее время в сельском хозяйстве Верхневолжья реализуется и планируется к реализации 16 крупных и значимых инвестиционных проектов, предусматривающих инвестирование порядка 73 млрд рублей и создание более 3500 рабочих мест.

В этом году завершилось строительство свиноводческого комплекса и сопутствующих производств в Бежецком округе, в стадии создания молочно-товарные комплексы в Кашинском, Ржевском и Зубцовском округах.