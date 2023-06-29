Луганск, 29 июня, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили на краснолиманском направлении одну украинскую диверсионно-разведывательную группу, а общие потери ВСУ на этом и соседнем, купянском, направлениях составили около 90 военных, сообщил 29 июня на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

«В районе населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы», — сказал Конашенков.

На этом направлении российские войска в общей сложности уничтожили до 65 украинских военных.

На купянском направлении российские подразделения уничтожили реактивную систему залпового огня «Град», самоходную гаубицу «Акация» и гаубицу Д-30.

Всего ВСУ потеряли на этом направлении за сутки свыше 25 военных.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что на краснолиманском направлении есть достаточно неплохие улучшения позиций.

Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, на краснолиманском направлении расчёт ЗРК «Тор-М1» сбил беспилотник ВСУ «Фурия».

Военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что на краснолиманском направлении произошла перестрелка между подразделениями ВСУ. По его версии, стреляли в дезертиров.