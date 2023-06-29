Тверь, 29 июня, 2023, 14:09 — ИА Регнум. 2022 год стал новым этапом в процессе газификации Тверской области: впервые за последние годы газ пришел сразу в три ранее негазифицированных муниципалитета — Жарковский, Краснохолмский и Молоковский округа. Особую значимость этой работы для региона отметил губернатор Игорь Руденя, представляя отчет о деятельности регионального правительства по итогам прошлого года.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Всего в рамках программ газификации завершено строительство порядка 330 километров газопроводов в 15 муниципальных образованиях. До 2026 года планируется газификация всех ранее негазифицированных муниципалитетов северо-востока и юго-запада Тверской области», — подчеркнул губернатор.

В 2023 году должно быть завершено проектирование знакового для региона объекта — магистрального газопровода-отвода Ржев — Нелидово. Особое внимание уделяется программе социальной догазификации. В 2022 году ее реализация позволила бесплатно провести газ к 6508 домам. Всего в настоящее время газ подведен к 8215 домовладениям, в планах до конца 2023 года довести показатель до 8905.

В жилищно-коммунальном хозяйстве ключевое внимание уделялось процессам модернизации отрасли и консолидации активов, обеспечению плановой подготовки и безаварийного прохождения осенне-зимнего периода. В 2022 году обеспечен капитальный ремонт и реконструкция 110 котельных и более 88 км тепловых сетей, почти 40 км сетей водоснабжения и водоотведения. Сократилось количество технологических нарушений на сетях. С текущего года начинается реализация программы комплексной модернизации коммунальных систем Тверской области. В течение двух лет планируется установить 28 котельных, реконструировать более 50 км сетей в 6 муниципалитетах — Бельском, Вышневолоцком, Жарковском, Максатихинском, Конаковском и Краснохолмском округах. В 2022 году в рамках повышения качества водоснабжения жителей тверского региона завершена модернизация водовода в городе Твери протяженностью 5 км. В областном центре продолжается реконструкция блока очистных сооружений.

Завершены строительство и реконструкция очистных сооружений в городе Конаково, селах Рамешковского и Конаковского округов. Кроме того, в 2022 году началась практическая реализация проектов реконструкции водозаборов в Ржеве, строительство биологических очистных сооружений в Старице.