Москва, 29 июня, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Появление организованных массовых беспорядков во Франции стало очевидным следствием после гибели подростка от рук полицейского — в обществе чувствовался эмоциональный накал, а организованные банды преступников, которых немало во всех французских городах, всегда привлекают подобные события. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Евгений Полойко/РИА Новости Горящие автомобили во время беспорядков во французском Нантере

Во Франции вторую ночь продолжились беспорядки и насилие после того, как во вторник полицейский застрелил в пригороде Парижа Нантере 17-летнего подростка во время проверки его документов. Официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран заявил, что насильственные беспорядки минувшей ночью в стране в некоторых случаях носили организованный и скоординированный характер. Веран рассказал, что нападению подверглись мэрии, полицейские участки, школа, центры досуга и другие общественные здания. Он добавил, что такое насилие не приведёт к правосудию, поскольку направлено не туда.

Как отметил Офицеров-Бельский, организованные беспорядки являются очевидным последствием ситуации.

«Если есть массовые события, то где-то появятся координаторы, которые захотят больше расшатать настроения. Беспорядки координируют, чтобы более действенно повлиять на власти. Примечательно, что из таких ситуаций власти могут извлечь и преимущества для себя, как после ситуации в 2005 году, когда Саркози стал президентом», — отметил Офицеров-Бельский.

Политолог напомнил ситуацию во Франции осенью в 2005 году, когда от удара током погибли два подростка североафриканского происхождения, которые, пытаясь скрыться от преследовавшей их полиции, забежали в трансформаторную будку. Тогда массовые беспорядки продолжались более двух недель и сопровождались погромами, масштабными поджогами и насилием по отношению к представителям органов правопорядка. Эксперт отметил, что после разрешения этой ситуации тогда ещё министр внутренних дел страны Николя Саркози смог обеспечить для себя будущее в президентском кресле, заняв довольно жёсткую позицию в отношении бунтовщиков. По мнению политолога, как и в 2005 году, сейчас главными организаторами и зачинщиками беспорядков являются этнические меньшинства — темнокожие, выходцы из Алжира и Ближнего Востока, которые проживают в бедных районах французских городов.

«Во Франции есть закрытые для полиции зоны — опасные районы, гетто, где проживают так называемые координаторы и процветает организованная преступность этнических меньшинств. Это происходит уже более двух десятилетий. Этническая преступность пытается использовать каждый повод, чтобы напомнить о себе, о том, что не надо пытаться взять над ними контроль. Это пёстрая среда, которая живёт в основном на пособия. Они постоянно вовлечены в противоправную деятельность», — рассказал Офицеров-Бельский.

По мнению политолога, возможность быстро наладить ситуацию зависит от нескольких факторов: от того, как будут вести себя власти, на чём решат остановиться представители этнических групп и как скоро тема гибели молодого человека угаснет на фоне других событий. Офицеров-Бельский отметил, что сами по себе беспорядки в любом случае не утихнут и не прекратятся, поэтому представителям правоохранительных органов придётся договариваться с преступниками. Эксперт добавил, что заключать определённые соглашения органы порядка будут, естественно, не на виду у общественности, но без этого протесты не утихнут.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 июня в Нантере (пригород Парижа) полицейский в ходе проверки на дороге застрелил 17-летнего подростка. Молодой человек, находившийся за рулём легкового автомобиля, отказался подчиниться требованиям полиции и нажал педаль газа. В этот момент полицейский выстрелил в подростка и убил его на месте. Инцидент спровоцировал протесты против произвола полиции, перешедшие в беспорядки. Акции протеста и массовые беспорядки начались и в других пригородах Парижа. Они были отмечены в Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла Гарен-Коломб и Вильнев.

Сотрудник полиции задержан по подозрению в умышленном убийстве подростка и находится под арестом. Прокуратура Нантера начала расследование в связи с отказом подчиниться требованиям сотрудников правоохранительных органов. Второе дело, «о намеренном убийстве, совершенном представителем власти», будет расследовать Генеральная инспекция национальной полиции Франции.