Москва, 29 июня, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки на донецком направлении до 530 военнослужащих убитыми и ранеными. 29 июня об этом сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Потери ВСУ составили до 530 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20. Также в районе населённого пункта Выемка в ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ», — сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что российская группировка «Юг» отразила четыре атаки ВСУ в районах Белогоровки в Луганской Народной Республике и Тоненького в Донецкой Народной Республике.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли за сутки до 475 человек на донецком, южнодонецком и запорожском направлениях в зоне СВО. Конашенков сообщил 28 июня, что в течение суток российские военные успешно отразили пять украинских атак на донецком направлении. Там ВСУ потеряли более 240 военнослужащих. На южнодонецком и запорожском направлениях общие потери Киева за сутки составили до 235 военнослужащих, два танка, три бронемашины, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

Позднее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о наращивании сил ВСУ на донецком направлении. Он отметил, что украинские войска увеличили численность бронетехники и военных в ударных группах, а также усилили артобстрелы российских позиций.