Москва, 29 июня, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы единогласно приняли заявление с осуждением властей Швеции, разрешивших в день праздника Курбан-байрам протестную акцию с сожжением Корана. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Сожжение книги

«Власти Швеции дали разрешение, заведомо понимая, что будет совершено преступление, направленное на оскорбление чувств миллионов верующих во всём мире, разжигание межнациональной розни и ненависти», — говорится в заявлении.

В Госдуме отметили, что подобные действия нарушают принципы Устава ООН, разрушают основы безопасности и дружеских отношений между народами, а также провоцируют проявления экстремизма. Депутаты призвали не допускать нарушения прав мусульман и оскорбления их религиозных чувств.

«Одним из признаков цивилизованного общества является уважение к священным книгам ведущих мировых религий», — подчеркнули в Госдуме.

Ранее сожжение Корана в Швеции осудил президент Владимир Путин. Он напомнил, что в России подобные действия являются преступлением, за которое предусмотрено наказание в Уголовном кодексе.

Полиция Стокгольма 28 июня разрешила провести акцию с публичным сожжением Корана возле мечети. Организаторы добились разрешения, обжаловав отказ в суде, где не увидели угроз нарушения порядка и безопасности.

Этот акт вандализма осудил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он заявил, что подобные антиисламские действия, которые ведут под видом свободы слова, недопустимы, а те, кто закрывает глаза на подобное, становятся соучастниками преступления.

Официальный представитель Госдепа США Ведант Патель назвал сожжение Корана в Стокгольме неуважительным. Он также заявил, что подобное может спровоцировать вредные последствия.