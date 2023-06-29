Госдума осудила власти Швеции за разрешение публично сжечь Коран
Госдума приняла заявление с осуждением властей Швеции из-за акции с сожжением Корана
Москва, 29 июня, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы единогласно приняли заявление с осуждением властей Швеции, разрешивших в день праздника Курбан-байрам протестную акцию с сожжением Корана. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба законодательного органа.
«Власти Швеции дали разрешение, заведомо понимая, что будет совершено преступление, направленное на оскорбление чувств миллионов верующих во всём мире, разжигание межнациональной розни и ненависти», — говорится в заявлении.
В Госдуме отметили, что подобные действия нарушают принципы Устава ООН, разрушают основы безопасности и дружеских отношений между народами, а также провоцируют проявления экстремизма. Депутаты призвали не допускать нарушения прав мусульман и оскорбления их религиозных чувств.
«Одним из признаков цивилизованного общества является уважение к священным книгам ведущих мировых религий», — подчеркнули в Госдуме.
Ранее сожжение Корана в Швеции осудил президент Владимир Путин. Он напомнил, что в России подобные действия являются преступлением, за которое предусмотрено наказание в Уголовном кодексе.
Полиция Стокгольма 28 июня разрешила провести акцию с публичным сожжением Корана возле мечети. Организаторы добились разрешения, обжаловав отказ в суде, где не увидели угроз нарушения порядка и безопасности.
Этот акт вандализма осудил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он заявил, что подобные антиисламские действия, которые ведут под видом свободы слова, недопустимы, а те, кто закрывает глаза на подобное, становятся соучастниками преступления.
Официальный представитель Госдепа США Ведант Патель назвал сожжение Корана в Стокгольме неуважительным. Он также заявил, что подобное может спровоцировать вредные последствия.