Красноярск, 29 июня, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Ушедшую из оздоровительного детского лагеря «Гренада» в Красноярске 13-летнюю девочку нашли живой. Об этом сообщила пресс-служба краевого МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Девочка найдена, жива! Ребёнок обнаружен полицейскими в заброшенном здании», — говорится в сообщении.

Уточняется, что девочку отправили в местный отдел полиции, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. С ребёнком работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что сотрудники полиции ищут 13-летнюю девочку, которая 28 июня ушла из красноярского лагеря «Гренада» и не вернулась. Отмечалось, что ребёнок плохо ориентируется в городе.

Аналогичный случай произошёл 28 июня и в Кемеровской области, где трое подростков из туристической группы исчезли при спуске с пика «Поднебесный». Мальчики в возрасте от 13 до 15 лет ушли вперёд, но не вышли к лагерю. Позднее СК возбудил уголовное дело по этому факту.