Тверь, 29 июня, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Поддержка реального сектора экономики в условиях внешнего давления на страну, оказание помощи участникам специальной операции и членам их семей — одна из тем отчета губернатора Тверской области Игоря Рудени перед Законодательным собранием региона по итогам работы в прошлом году.

Пресс-служба правительства Тверской области Отчет губернатора Тверской области Игоря Рудени перед Законодательным собранием региона по итогам работы в прошлом году.

Как отметил Игорь Руденя, Тверская область стала одним из первых субъектов Российской Федерации, разработавших и реализовавших региональный пакет мер поддержки экономики. Общая сумма поддержки за прошедшие полтора года превысила полтора миллиарда рублей. В рамках различных программ она оказана порядка 250 предприятиям региона.

«Были расширены или приняты новые меры поддержки для юридических лиц, получающих кредиты в отечественных банках, для арендодателей недвижимого имущества, для предприятий сферы информационных технологий, — отметил губернатор Тверской области. — Предпринимались точечные отраслевые меры поддержки. С текущего года предприятия малого и среднего бизнеса в промышленности, сельском хозяйстве и туризме могут получить льготные займы на газификацию».

Предприятия региона принимают активное участие в обеспечении Вооружённых сил продукцией, необходимой для достижения целей специальной военной операции. В поддержке военнослужащих участвуют военно-патриотические молодёжные организации, волонтёрские и общественные организации. С начала специальной военной операции регионом было направлено более 500 тонн гуманитарного груза для военнослужащих.

«Жители региона активно включились в поддержку наших военнослужащих. Хочу поблагодарить за активную работу волонтёров, школьников, молодёжь и особенно наших ветеранов», — сказал Игорь Руденя.

Для семей военнослужащих в Верхневолжье действуют меры поддержки. Это право бесплатного посещения спортивных и культурных мероприятий, первоочередное право на зачисление детей в детский сад, группы продлённого дня, организации дополнительного образования, получение путёвок в лагеря, а также внеочередное обслуживание в государственных медицинских организациях, бесплатное предоставление социальных услуг на дому, полное освобождение от родительской платы за детский сад на период прохождения службы мобилизованными. С 2023 года предоставляется адресная социальная помощь на догазификацию домовладений.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, гражданам, мобилизованным с территории региона, были предоставлены специальные выплаты.