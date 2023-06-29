Екатеринбург, 29 июня, 2023, 13:51 — ИА Регнум. В Сети появились кадры с места обнаружения тела мальчика, которого последние три дня искали в Екатеринбурге. Фотографии опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Кадр из видео Место обнаружения тела мальчика, которого последние три дня искали в Екатеринбурге

На кадрах видно, что гараж сейчас опечатан. На приклеенном к двери объявлении указано, что вскрывать его запрещено. Местные жители начали приносить к месту трагедии детские игрушки.

Ранее сообщалось, что шестилетний мальчик утром 26 июня ушёл из дома на улице Симферопольской в Екатеринбурге. В ходе опроса выяснилось, что его видели в парке на Селькоровской. По некоторым данным, ребёнка могли «увести». По факту исчезновения мальчика возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

В поисках пропавшего в Екатеринбурге ребёнка участвовали полторы тысячи человек, в том числе волонтёры и жители областного центра. Участники поисков опросили более 1800 жителей города, рассчитывая получить информацию о местонахождении пропавшего.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816432" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Появилось видео с места обнаружения пропавшего мальчика в Екатеринбурге

Три дня спустя тело ребёнка нашли в большой сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. По данным следственных органов, мальчик умер несколько месяцев назад. При этом опекун скрыла факт гибели ребёнка. Точную причину смерти установят по результатам экспертизы.

Женщину, являющуюся официальным опекуном пропавшего шестилетнего мальчика, задержали сотрудники СК. Она может быть причастна к трагедии. Также уголовное дело возбудят в отношении сотрудников опеки по факту предполагаемого должностного преступления.