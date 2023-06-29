Минск, 27 июня, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил прибытие бизнесмена Евгения Пригожина в Белоруссию. Об этом он сообщил 27 июня во время церемонии вручения погон высшему офицерскому составу республики.

Иван Шилов ИА Регнум Евгений Пригожин

«Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться, мы вам поможем», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что, как и пообещал президент России Владимир Путин, Пригожину предоставили гарантии безопасности.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слово Путина является гарантией того, что Пригожин может покинуть Россию и «уйти в Белоруссию». Вместе с тем в отношении бизнесмена закрыли уголовное дело по статье о мятеже, также не будут преследовать и бойцов ЧВК «Вагнер». Для них глава государства обозначил три возможных варианта: подписание контрактов с Минобороны России, возвращение домой или отбытие на территорию Белоруссии.

Договорённости удалось достигнуты после согласованных с Путиным переговоров Лукашенко и Пригожина. После того как формирования ЧВК «Вагнер» предприняли попытку вооружённого мятежа в России, белорусский лидер выступил с предложением урегулировать ситуацию. В ходе переговоров стороны достигли соглашения, и бойцы ЧВК отказались от своих изначальных намерений.