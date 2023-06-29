Тверь, 29 июня, 2023, 13:48 — ИА Регнум. О работе промышленных предприятий Тверской области, их поддержке со стороны федерального центра и региона рассказал губернатор Игорь Руденя, выступая на заседании областного парламента с отчётом об итогах деятельности исполнительных органов государственной власти в 2022 году.

Пресс-служба правительства Тверской области Отчёт губернатора Тверской области об итогах деятельности исполнительных органов государственной власти в 2022 году

В 2022 году, как отметил Игорь Руденя, удалось не допустить резкого снижения показателей производства промышленной продукции. Объём отгруженных товаров составил 537,2 млрд рублей — на 5,1% больше, чем в предыдущий год. Предприятия обрабатывающей промышленности отгрузили продукции более чем на 412, 5 млрд рублей, что выше показателей 2021 года на 12,4%.

«По 11 отраслям промышленности зафиксирован рост производства, наиболее существенный в ключевых для обеспечения технологического суверенитета направлениях — производстве компьютерной техники, машин и оборудования, металлических изделий, оборудования для автотранспортных средств», — подчеркнул Игорь Руденя.

Поддержке промышленных предприятий уделялось особое внимание как на федеральном, так и на региональном уровнях. По линии Минпромторга России в 2022 году предприятиями Верхневолжья было получено 1,2 млрд рублей. Это позволило успешно реализовывать проекты в агропромышленном комплексе, машиностроении, производстве компьютерной техники, цифровизации.

Более чем в пять раз увеличилась поддержка проектов предприятий региона через Фонд развития промышленности РФ, объём составил 3,4 млрд рублей. Также в два с половиной раза увеличилась поддержка проектов Фондом развития промышленности Тверской области, в первую очередь направленных на производство импортозамещающей высокотехнологичной продукции.

В 2022 году в Тверской области завершена реализация 11 инвестиционных проектов — это порядка 28 млрд рублей инвестиций и 1580 новых рабочих мест. Как рассказал Игорь Руденя, наиболее крупные проекты реализованы в агропромышленном комплексе, производстве продуктов питания, строительных материалов, фармацевтической промышленности. Сейчас в Верхневолжье реализуется и планируется к реализации 80 проектов с заявленным объемом вложений более 180 млрд рублей и созданием порядка 24 тыс. рабочих мест.

«Уход западных инвесторов и санкционное давление не помешали развитию инвестиционных процессов в Тверской области, — подчеркнул Игорь Руденя. — Во многом этому способствовала активная работа по созданию и развитию зон с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности».

Комплексные работы по формированию современной инженерной и транспортной инфраструктуры идут в инновационно-промышленном парке «Боровлёво-3». При этом здесь уже реализуются проекты по созданию центра разработки и производства высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой промышленности, завода по изготовлению комплектующих для пресс-форм и штампов, производства бумажной упаковки.

В прошлом году началась реализация проекта по созданию производства компьютерной техники на территории Калининского округа. Для разворачивания импортозамещающих производств разрабатывается проект по созданию под Тверью еще одного технопарка.

Продолжается развитие промплощадок. В «Раслово» введены в эксплуатацию новые системы электроснабжения и водоотведения. Началась реализация проекта иностранных инвесторов по строительству производства светопрозрачных ограждающих фасадных конструкций.

Принято решение о строительстве второй очереди логистического комплекса по хранению автомобильных запчастей «АвтоВАЗа». В городе Кимры создан инновационно-промышленный парк «Савёловский». Здесь планируется разместить высокотехнологичный промышленный кластер в сфере синтеза и огранки алмазов, а также пул предприятий металлообработки и станкостроения.

Также правительством Тверской области направлена заявка в Минэкономразвития России на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Эммаус».