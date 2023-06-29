Москва, 29 июня, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства продолжается, но создание общего военного совета пока не обсуждают. Об этом 29 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Виктор Толочко/РИА Новости Военнослужащие во время совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022»

Его попросили прокомментировать, возможно ли создание наднационального военного совета или другого подобного органа в будущем.

«Я здесь ничего сказать не могу. Каких-либо сейчас на этот счет дискуссий не ведется», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что тот уровень, на котором сотрудничают Россия и Белоруссия, соответствует уровню Союзного государства.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что по договорённости с Россией началось развёртывание региональной группировки войск. Это решение Москва и Минск приняли в связи высоким уровнем угроз.

29 июня 2023 года Лукашенко подписал закон о ратификации поправок в соглашение с Россией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Документ в том числе касается региональной группировки войск.