Москва, 29 июня, 2023, 13:33 — ИА Регнум. От Украины исходит постоянная угроза инфраструктурных провокаций, в том числе на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 29 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таисия Воронцова/РИА Новости Второй энергоблок Запорожской АЭС

Представитель Кремля напомнил, что недавно на ЗАЭС побывали представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), они зафиксировали усилия для стабильного функционирования станции.

«Что касается угрозы провокаций со стороны украинского режима, эта угроза постоянная, и это инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС продемонстрировала в полный рост», — указал Песков, комментируя вероятные риски провокаций на фоне объявленных Киевом учений на случай возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня власти подконтрольной Украине части Запорожской области решили провести командно-штабные учения, чтобы подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям на Запорожской атомной электростанции. Как уточнил назначенный Киевом глава военной обладминистрации Юрий Малашко, тренировка пройдёт на территории Запорожья и Запорожской области.

Целью мероприятия он назвал слаживание действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев готовит провокацию в отношении ЗАЭС. Спецслужбы Украины активизировали в публичном пространстве эту тему, вбрасывая сообщения о её якобы минировании российскими войсками, а цель всех этих действий — подготовить «общественное мнение» к предстоящей провокации, отметил Рогов. По его словам, власти Украины рассматривают несколько сценариев провокации на Запорожской атомной электростанции, и в том числе ракетный удар или террористический акт.