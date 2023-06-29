Москва, 29 июня, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал обращаться с вопросами о командующем объединенной группировкой российских войск генерале Сергее Суровикине в Минобороны. Он заявил об этом 29 июня журналистам.

Михаил Климентьев/РИА Новости Генерал армии Сергей Суровикин

«К сожалению, нет. Рекомендую вам обращаться в Министерство обороны. Это прерогатива министерства», — сказал он в ответ на вопрос, может ли Кремль прояснить ситуацию вокруг генерала, включая слухи о его отставке.

Также представитель Кремля отметил, отвечая на вопрос, продолжает ли президент России Владимир Путин доверять Суровикину, что верховный главнокомандующий в первую очередь работает с руководителями Минобороны и Генштаба.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня Песков назвал спекуляциями и пересудами публикации в ряде СМИ о том, что генерал Суровикин мог заранее знать о попытке вооружённого мятежа. До этого американское издание New York Times со ссылкой на знакомых с разведданными чиновников США написало, что генерал якобы знал о таких планах ЧВК «Вагнер».

При этом днём 24 июня Суровикин призвал бойцов ЧВК остановить попытку мятежа и разрешить ситуацию мирно. Генерал отметил, что прибыл для этого с передовой, а также призвал участвующих в попытке мятежа не играть на руку врагам России в тяжёлый период.