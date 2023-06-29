Москва, 29 июня, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 29 июня посетит форум Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Об этом 29 июня журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Майшев/РИА Новости Форум «Сильные идеи для нового времени — 2023»

«Главным публичным событием публичного дня президента будет посещение форума АСИ «Сильные идеи для нового времени». Это третий форум», ― сказал официальный представитель Кремля.

Сначала президент посетит выставку победителей конкурса лучших новых отечественных брендов в сопровождение руководителя АСИ Светланы Чупшевой. Позже состоится пленарное заседание, где выступит Путин и лидеры идей по разным направлениям.

Песков напомнил, что накануне, 28 июня, у российского лидера была насыщенная поездка в Дагестан. В Дербенте главе государства подарили Коран. Также, по его словам, состоялось важное совещание по развитию туризма Северо-Кавказского региона.

III форум Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» открылся в Москве 28 июня. На форуме АСИ представлены 250 лучших инициатив. В этом году на мероприятии заявлено рекордное число участников — больше 17 тысяч.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин во второй половине дня 28 июня прибыл в Дербент, где провёл совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.

Во время посещения мечети Джума в Дербенте глава государства заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением. Он подчеркнул, что в стране глубоко уважают Коран и религиозные чувства мусульман.

По его словам, отношения между мусульманами и православными верующими скрепляют единство российского народа.