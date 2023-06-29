Москва, 29 июня, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 28 июня, что для страны главное — достигнуть поставленных целей, и подчеркнул, что это произойдёт.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Для России главное — достижение тех целей, которые стоят перед нами, которые были сформулированы президентом. Эти цели будут достигнуты. Есть определённые усилия по тому, чтобы вывести процесс достижения этих целей в политико-дипломатическое русло, но, к сожалению, сейчас пока для этого предпосылок нет, поэтому специальная военная операция продолжается», — заявил представитель Кремля.

Ранее в Кремле назвали цели спецоперации на Украине приоритетом для России. Песков заявил, что не добиться их невозможно, потому что существуют новые реалии в виде новых российских территорий и Конституция страны, которую нельзя нарушать. Представитель Кремля отметил, что Москва готова к переговорам с Киевом при благоприятном положении дел, но Украина не проявляет заинтересованности.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ИА Регнум также заявил, что Россия не исключает мирных переговоров с Украиной, и они могут вскоре состояться, но это не означает достижения целей спецоперации и её завершения. Сенатор указал, что Россия никогда не была против мирных переговоров, но Украина всегда выдвигала невыполнимые условия — одним из пунктов Киева было восстановление границ Украины по состоянию на 1991 год. Джабаров подчеркнул, что это невозможно.

Отказ от поставленных целей специальной военной операции для России невозможен, заявил 28 июня министр иностранных дел Сергей Лавров. Он напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно оценивал обстановку на Украине и подчёркивал, что Москва преодолела попытку мятежа, не поступившись целями спецоперации и не утеряв позиций в зоне проведения. Лавров добавил, что Россия не может изменять подходы ведения СВО из-за постоянных угроз её безопасности и накачивания Западом вооружениями Украины.