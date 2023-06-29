Донецк, 29 июня, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Российская армия улучшила позиции на краснолиманском направлении. Об этом 29 июня рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Есть достаточно неплохие улучшения позиций [российских войск] на краснолиманском направлении», — сказал он.

Врио главы региона уточнил, что на авдеевском и марьинском направлениях в зоне СВО ситуация существенно не изменилась.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что подразделения ВСУ устроили перестрелку между собой на краснолиманском направлении. По мнению эксперта, это произошло из-за того, что кто-то из украинских солдат попытался самовольно уйти с занимаемых позиций.

До этого врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные в течение последних двух суток потопили шесть лодок, которые ВСУ пытались использовать для переправы через Днепр. Он подчеркнул, что украинская армия не создавала плацдарма в районе Антоновского моста.