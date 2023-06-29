Березовский, Кемеровская область, 29 июня, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Жительницу города Берёзовского Кемеровской области задержали по подозрению в убийстве четырёх человек, сообщили 29 июня в пресс-службе регионального управления СК.

Иван Шилов ИА REGNUM

«28 июня 2023 года в одном из домов в городе Берёзовском обнаружены тела двух женщин и двух мужчин с множественными колото-резаными ранениями», — сообщили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 статьи 105 УК РФ). В ходе расследования выяснилось, что 52-летняя жительница Берёзовского накануне, 28 июня, пришла в гости к знакомым, чтобы вместе с ними пить спиртное.

По версии следствия, ночью гостья ранила ножом четырёх человек: женщин 34 и 40 лет и мужчин 40 и 46 лет. Все четверо скончались на месте от полученных ран.

В доме также находились подростки, которых женщина заставила удалить следы крови и вынести на улицу телевизор и мобильные телефоны убитых. При этом она угрожала подросткам ножом. Им удалось сбежать и рассказать обо всё своим педагогам.

Учителя обратились в полицию: правоохранители выехали на место происшествия и задержали подозреваемую. Пока обвинений ей не предъявили, решается вопрос об аресте. Подозреваемой назначат психиатрическую экспертизу.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня в Санкт-Петербурге задержали женщину, которая угрожала ножом посетителю АЗС и заставила его оплатить её покупки. Сотрудник заправки успел вызвать росгвардейцев, применив тревожную кнопку. В полицейском участке задержанной пришлось вызвать скорую, она вела себя неадекватно.

22 июня в селе Косяково в Подмосковье арестовали водителя автомобиля, который пытался убить человека. Сначала он, выехав на встречную полосу, сбил велосипедиста, а затем пытался зарезать его. У велосипедиста проникающее ранение печени.