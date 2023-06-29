Москва, 29 июня, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Российский танк Т-80БВМ подбил боевую машину пехоты (БМП) Bradley ВСУ с закрытой огневой позиции на расстоянии 9,5 км. Кадры боевых действий на купянском направлении 29 июня опубликовало Министерство обороны России.

Кадр из видео Т-80БВМ

На видео Т-80 выдвинулся в район выполнения задачи и занял позицию. Экипаж подготовился к стрельбе и открыл огонь по цели. После контроля поражения танк покинул занятую позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

«Обычная работа с закрытой огневой позиции — дальность до той цели была порядка 9,5 километров, я выполнял свою задачу, меня корректировали, задача выполнена. В ходе выполнения задачи целью была обозначена боевая машина пехоты Bradley», — сообщил наводчик-оператор танка.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816416" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российский танк в зоне СВО с расстояния 9,5 км поразил БМП Bradley ВСУ

Технику ВСУ российские военные обнаружили с помощью беспилотника. После корректировки огня БМП успешно ликвидировали.

Ранее в США признали, что ВСУ потеряли 15% от американских БМП Bradley в ходе контрнаступления. 17 из 113 боевых машин получили повреждения или были уничтожены российскими войсками. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на американского чиновника.

В беседе с ИА Регнум военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что Bradley являются старыми машинами, предназначенными для небольших конфликтов. К тому же он отметил, что попытка их модернизации оказалась неуспешной, и из-за большого количества композитных материалов в броне БМП солдат, который не успел её покинуть при попадании, задохнётся внутри от едкого дыма. Леонков назвал Bradley братской могилой пехоты.

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский знает о бесполезности западного вооружения для ВСУ. В интервью журналисту Ричарду Медхерсту военный озвучил мнение, что глава киевского режима ждёт прямого вмешательства НАТО в конфликт на Украине.