Москва, 29 июня, 2023, 12:37 — ИА Регнум. В расписании российских школ появится новый предмет. Уже с 1 сентября 2024 года вместо урока «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) начнут преподавать «Основы безопасности и защита Родины». Об этом 29 июня в ходе круглого стола в Госдуме по теме «ОБЖ И НВП в школьной программе» сообщила заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева.

Константин Михальчевский/РИА Новости Учащиеся во время занятий

Она уточнила, что за разработку учебной федеральной программы будут отвечать Минобороны и МЧС. Сейчас, по её словам, рабочая группа уже формируется.

«Параллельно мы будем вести работу над новым учебником для основной и средней школы», — добавила Тимофеева.

Завершить разработку программы и учебных материалов планируют в течение следующего учебного года, чтобы с 1 сентября 2024 года школьники начали заниматься по новой учебной программе.

Предмет ОБЖ состоял из трех разделов: безопасность и защита в ЧС, основы медицинских знаний, основы военной службы. С 1 сентября 2023 года курс ОБЖ дополнят начальной военной подготовкой. Этот предмет отменили в российских школах в начале 1990-х годов

Как сообщало ИА Регнум, на прошлой неделе глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство обсуждает возможность переименовать уроки Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в «Основы безопасности и защита Родины». Глава ведомства пояснил, что ОБЖ включает в себя курс начальной военной подготовки, но курс нужно развивать. Чиновники обсудили с профильными специалистами, что ребята, которые воевали в зоне СВО, как никто другой, могут прийти и рассказать правду.

Министр напомнил, что начальная военная подготовка в школах — не нововведение, её элементы всегда были частью школьной программы.

Ранее депутаты от КПРФ предложили в российских школах в первый день каждой учебной недели поднимать не только флаг России, но и копию знамени Победы. По мнению авторов законопроекта, это будет способствовать укреплению патриотизма среди молодёжи.