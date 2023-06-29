Орехово-Зуево, Ростовская область, 29 июня, 2023, 13:43 — ИА Регнум. В Орехово-Зуеве накануне вечером, 28 июня, один из четырёх подозреваемых в вымогательстве устроил стрельбу во время задержания. Злоумышленник произвел не менее пяти выстрелов из пистолета, ранив двух полицейских. Один из правоохранителей погиб, второй попал в больницу, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. После задержания стрелявшего на месте происшествия изъяты пять гильз и иные предметы.

СГУ СК В Орехово-Зуеве задержан мужчина, подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов

Трагедии предшествовала ссора с владельцем местного автосервиса Дмитрием Бондарчуком по поводу качества ремонта автомобиля. Именно он вызвал полицию, заявив, что получает от недовольных клиентов угрозы расправы, сообщил Telegram-канал 112. Правоохранителям предприниматель сообщил, что у него вымогают 100 000 рублей и угрожают сжечь дом вместе с матерью. Когда сотрудники прибыли на место, то сами стали жертвами агрессоров. Неоднократное представление оперативниками уголовного розыска не помогло, в ответ раздались выстрелы.

Известно, что один оперативник получил ранение в ногу, а 25-летнему лейтенанту Дмитрию Комелькову пули попали в район правой лопатки и левого бока. К утру молодой полицейский скончался в больнице. Стрелявший 26-летний молодой человек тоже получил ранение в ногу при ответном огне со стороны правоохранителей.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь двух оперуполномоченных.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент с посягательством на жизнь сотрудника правоохранительных органов произошел в конце мая в Сочи. По данным следствия, 23-летний подозреваемый набросился на сотрудников полиции, когда они подошли проверить состояние его здоровья. При задержании правоохранители применили табельное оружие, мужчина получил ранение ноги.

20 июня 2023 года злоумышленник напал на сотрудника полиции в Ростовской области. По данным следствия, инцидент произошел вблизи автомобильной дороги М-4 «Дон» на территории Азовского района. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и задержания мужчина попытался скрыться и нанес одному из сотрудников полиции удар ножом.