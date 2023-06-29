Москва, 29 июня, 2023, 13:37 — ИА Регнум. В настоящее время и США, и ЕС стараются сделать всё, чтобы контрнаступление ВСУ не провалилось, но если это произойдёт, то странам НАТО придётся начать переговоры с Россией, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он заявил 29 июня корреспонденту ИА Регнум, комментируя сообщение Financial Times о том, что исход украинского наступления повлияет на всё, что ЕС делает в отношении Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам парламентария, провал украинского контрнаступления будет означать политические потери для самих стран Запада.

«На карту поставлено многое. И ясно, что они всячески поощряют и подталкивают к более активным действиям. То есть идти на жертвы, несмотря ни на что. Они прекрасно понимают, что для НАТО и экономически, и политически поражение ВСУ будет большим провалом», — сказал Чепа.

Депутат также предположил, что если контрнаступление ВСУ провалится, то Запад будет вынужден пойти на переговоры с Россией, чтобы не усугубить поражение Киева ещё сильнее.

Пока же накачивание Украины оружием не прекращается и раскручивается, как по спирали. Причём, как подчеркнул Чепа, речь идёт как о количестве вооружений, так и об их тяжести.

Ранее ИА Регнум сообщало, что военная разведка Украины посетовала на то, что ряд партнёров киевских властей призывает их продвигаться вперёд и «яростно сражаться» при контрнаступлении ВСУ. Однако наступление ограничено теми средствами, которые есть в распоряжении Киева. При этом военная разведка Украины укоряет западных союзников в том, что они призывают украинскую армию идти вперёд, но не торопятся с поставками необходимых оборудования и оружия.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что главные события контрнаступления украинской армии ещё не состоялись. По его словам, пока происходит лишь «предварительный просмотр» более масштабных наступательных операций.