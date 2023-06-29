Киев, 29 июня, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Украинская армия ведёт контрнаступление по плану и постепенно усиливает интенсивность боевых действий, несмотря на оборону российских войск и нехватку боеприпасов. Об этом 29 июня рассказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Иван Шилов ИА REGNUM

Советник главы офиса Зеленского рассказал, что линия фронта протянулась более чем на 1800 км, заминировано свыше 20 тыс. квадратных километров, российская армия подготовила три линии обороны с траншеями, дзотами, артиллерией, ракетами, тысячами танков при поддержке авиации, а также порядка 360 тыс. военных.

«Тем не менее мы следуем нашим планам наступления, интенсивность наших операций и их количество постепенно растут. У нас нехватка снарядов и ракет большого калибра, даже наша авиация пока ограничена, что не помогает поражать пути снабжения России», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что главные события контрнаступления ВСУ ещё впереди. Он пообещал, что вскоре это увидят все, и назвал все предыдущие действия украинской армии «предварительным просмотром» более масштабных наступательных операций.

До этого представитель военной разведки Украины пожаловался, что ряд партнёров Киева призывает ВСУ продвигаться вперёд и «яростно сражаться» в ходе контрнаступления. Он отметил, что при этом Запад не спешит поставлять Украине необходимые оборудование и оружие.

В свою очередь, 27 июня президент России Владимир Путин рассказал, что украинские военные с момента начала контрнаступления 4 июня потеряли в общей сложности 259 танков и 780 бронемашин. Глава государства выразил российским военным благодарность за проделанную ими работу.