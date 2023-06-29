Москва, 29 июня, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Введение запрета индивидуальным предпринимателям продавать пиво и сидр в общепите не решит проблему отравлений суррогатным алкоголем, а только создаст дополнительные помехи для бизнесменов и рестораторов. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Александр Мамаев/URA. RU/ТАСС Пиво

Ранее в Госдуме предложили ввести запрет для индивидуальных предпринимателей продавать пиво и сидр в общепите. Соответствующее предложение включено в экспертный доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

Как отметил Шапкин, если инициатива и создавалась с целью защиты потребителей от отравлений суррогатной продукцией, то это не та мера, которая действительно может помочь.

«Чтобы снизить число отравлений, нужно лицензировать рыночную продажу пива и других лёгких алкогольных напитков — сидра, медовухи, пуаре. Сейчас у нас могут кто попало и где попало торговать свободно этой продукцией. Если будут лицензионные требования, то в них как раз и можно прописать все условия и ограничения», — объяснил Шапкин.

Как заметил эксперт, пиво и другие лёгкие алкогольные напитки являются доминантами по объёму продаж среди всей алкогольной продукции. Однако производство и продажа другого алкоголя подлежит лицензии, а пиво и сидр пока никак не контролируются. Поэтому, по мнению эксперта, реальными мерами борьбы с суррогатом будет введение лицензирования на производство и торговлю слабыми алкогольными напитками. Предложение Госдумы же Шапкин не одобрил.

«Это фактически лишит индивидуальных предпринимателей возможности заниматься бизнесом в общепите. Это серьёзный удар для бизнесменов. Для кафе и ресторанов эти напитки дают значительную часть выручки. Покупатели просто перестанут приходить. И получается, что ООО можно будет, а ИП нельзя, тогда все ИП должны будут переоформиться», — отметил Шапкин.

По мнению эксперта, не только представители бизнеса, но и Минэкономики выступят против данного предложения Госдумы, потому что такой запрет может негативно отразиться на российской экономике.

Ранее Министерство финансов России поддержало идею введения минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво и сидр. В ведомстве отметили, что считают МРЦ эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией. В беседе с ИА Регнум руководитель бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский оценил идею ведомства. Он отметил, что эта мера поможет в борьбе с нелегальной продукцией за счёт конкуренции, потому что когда производители не демпингуют и имеют равные возможности, то покупатель скорее предпочтёт напиток проверенного производителя.

5 июня в России произошло массовое отравление сидром. Жители Самарской, Ульяновской, Пензенской областей и других регионов отравились сидром самарского производства. В общей сложности по стране от отравления пострадало более 100 человек, среди них были и несовершеннолетние.

8 июня стало известно, что ядовитый «Мистер Сидр» был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области. Это стало основанием для увольнения заместителя начальника ГУ МВД России по региону Юрия Сафронова. Следственный комитет объединит несколько уголовных дел, возбуждённых после отравления людей сидром, в одно производство.

Как сообщало ИА Регнум, в России число молодых индивидуальных предпринимателей с января по апрель 2023 года выросло до 49,5 тыс. человек. Особо популярны у молодых предпринимателей сферы: торговля, строительство, транспортировка, хранение, научная и техническая деятельность, информация и связь, гостиничный бизнес, общепит, а также обрабатывающее производство.