Москва, 29 июня, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Госдума рассматривает возможность запрета для индивидуальных предпринимателей продажи пива и сидра в местах общественного питания. Об этом стало известно в четверг, 29 июня, из доклада рабочей группы по защите здоровья россиян от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Ввести запрет на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями», — говорится в тексте.

Участники рабочей группы предложили в том числе обязать индивидуальных предпринимателей передавать данные в единую государственную систему о розничной продаже пива и пивных напитков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее жители Самарской, Ульяновской областей, а также Удмуртии отравились сидром. Среди пострадавших в Ульяновской области оказались беременная женщина и двое детей. В изъятом контрафактном алкоголе обнаружили примеси метанола и этилбутирата в опасном для здоровья человека количестве. Позднее Роспотребнадзор изъял из оборота 66,5 тыс. литров ядовитого «Мистера Сидра». Наибольший объём продукции, сказано в сообщении, изъят в Астраханской области, Курганской области и Республике Удмуртия.

Ранее депутат Госдумы и глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с предложением о полном запрете продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах после 23:00. Так он предлагает решить проблему с распитием во дворах. Хамзаев отметил, что закон в части регулирования продажи алкоголя требует корректировки, в том числе с учётом мнений граждан.

Также в беседе с ИА Регнум глава Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский оценил идею о внеплановых проверках производителей алкоголя, которую озвучили депутаты и организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Обращение с описанием предложения они направили в Генпрокуратуру, кабмин, Росалкогольрегулирование и Минпромторг. Петропольский заявил, что разговоры о внеплановых проверках означают ужесточение контроля за производителями, на которых не было жалоб и оснований для проверок. Как отметил эксперт, возникнут вопросы к чиновникам, позволяющим торговать суррогатом.