Черкесск, 29 июня, 2023, 12:20 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии сотрудники правоохранительных органов и спецслужб выявили коррупционное сообщество, члены которого похитили из бюджета более 100 миллионов рублей. Об этом 29 июня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Официальный сайт главы и правительства КЧР Ирина Гербекова

По данным МВД и ФСБ, возглавляла преступную группу заместитель председателя правительства КЧР. По информации источника РИА Новости, речь идёт об Ирине Гербековой.

«В составе преступного сообщества находились сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели, в том числе осуществляющие свою деятельность в других субъектах СКФО», ― уточнила Волк.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816407" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Вице-премьера Карачаево-Черкесии задержали за хищение 100 млн рублей

Всего по делу задержали семь человек. По данным следствия, они похищали бюджетные деньги, предназначенные для закупок лекарств, медицинского оборудования и выплаты зарплат медикам. Предварительный ущерб от противоправных действий участников группы оценили более в чем 100 млн рублей.

Уголовное дело расследуют по статье «Организация преступного сообщества». В ходе обысков по адресам их проживания изъяты крупные суммы денежных средств.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля правоохранители задержали в Москве Ольгу Ярилову по подозрению в совершении коррупционного преступления. Речь идёт о расследовании уголовного дела, касающегося хищения бюджетных средств по государственной программе «Пушкинская карта» на сумму более 200 млн рублей. Ярилова занимала пост замминистра культуры с 2018 года и через четыре года покинула эту должность «по собственному желанию».

За прошлый год коррупционными преступлениями, совершёнными в России, нанесли ущерб более чем на 37 млрд рублей, за два года он превысил 100 млрд рублей.