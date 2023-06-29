Киев, 29 июня, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Украинская военная разведка пожаловалась, что ряд партнёров киевских властей призывает их продвигаться вперёд и «яростно сражаться» при контрнаступлении ВСУ. Об этом 29 июня написало издание Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что ряд советников Киева с Запада считает, что медленное наступление украинской армии впоследствии приведёт к огромным жертвам. При этом источник в военной разведке Украины заявил изданию, что наступление ВСУ ограничено в ресурсах.

«Некоторые партнёры говорят нам идти вперед и яростно сражаться, но они также не торопятся с поставками необходимых нам оборудования и оружия», — посетовал он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня газета New York Times написала, что военные ВСУ пожаловались на мощную оборону российских войск. По данным издания, украинским войскам не помогают её преодолеть поставленные Западом техника и боеприпасы.

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал контрнаступление ВСУ провальным. Он отметил, что территории, про захват которых сообщал Киев, по большей части находились в серой зоне на небольшом расстоянии от российской линии обороны.

Трудности ВСУ при попытках контрнаступления признал и госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом он заявил, что у украинской армии есть всё необходимое.