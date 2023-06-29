Москва, 29 июня, 2023, 14:16 — ИА Регнум. В деле итальянского топ-менеджера крупной российской IT-компании Джованни Ди Масса, задержанного в Москве с наркотиками, появились новые детали. Следователи возбудили ещё одно уголовное дело за сбыт наркотических веществ в отношении неизвестного драгдилера. Об этом ИА Регнум сообщил источник. Сам Ди Масса улетел из России, после того как был отпущен под подписку о невыезде.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«27 июня было возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических веществ в значительном размере (п.«б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Полиция разыскивает неизвестного, который продал гражданину Италии наркотики», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас полиция выясняет личность наркоторговца и устанавливает, где и при каких обстоятельствах приобретались запрещенные вещества. На данный момент неизвестно, сотрудничает ли Ди Масса со следствием, находясь в другой стране.

Ранее ИА Регнум писал, что 25 июня в отношении итальянского топ-менеджера крупной российской IT-компании ISS 61-летнего Джованни Ди Масса возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Такси бизнес-класса, в котором находился мужчина, остановили на улице Краснопрудной. Во время досмотра у него обнаружили пакет с 1,15 г наркотического вещества. За это Ди Масса грозило до 3 лет лишения свободы, на время следствия топ-менеджера отпустили под подписку о невыезде. Но это не помешало ему покинуть Россию. Он вернулся в Абу-Даби (ОАЭ), где располагается его основной офис. Об этом 27 июня сообщали итальянские СМИ. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что ведомство внимательно следит за своим гражданином и ждёт дальнейшего развития событий.