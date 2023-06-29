Брюссель, 29 июня, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Вопрос о том, нужно ли дальше помогать Киеву, в ЕС решат по итогам контрнаступления ВСУ, сообщило издание Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

Как рассказал изданию один европейский дипломат, в Брюсселе будут решать вопрос не только дальнейшего финансирования, но и политической поддержки Киева.

«Так или иначе, исход контрнаступления повлияет на всё, что мы делаем в отношении Украины, и мы всё это понимаем», — заявил дипломат.

Он отметил, что исход контрнаступления «ускорит мирные переговоры» по Украине.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Bloomberg от 19 июня, Евросоюз планирует выделить Киеву очередной пакет помощи на сумму €50 млрд.

В феврале американский президент Джо Байден заявил после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что Вашингтон будет продолжать поддержку Киева столько, сколько будет нужно. В то же время в Конгрессе в июне предложили снизить объём средств, выделяемых для производства ракет для ВСУ.

9 июня президент Владимир Путин заявил, что ВСУ начали контрнаступление, об этом говорит применение украинской армией стратегических резервов. 15 июня советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что ВСУ тестируют свои возможности и ещё не перешли в контрнаступление.

В этот же день издание Politico опубликовало заявление, в котором украинский министр обороны Алексей Резников сказал, что его тревожат повышенные требования Вашингтона к возможностям ВСУ, и призвал натовцев снизить планку ожиданий. По его словам, у ВСУ нет возможности бессмысленно тратить резервы.