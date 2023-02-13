Москва, 29 июня, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Показатель ожидаемой продолжительности жизни в России превысил допандемийный период. На сегодня он составляет 73,4 года. Об этом на расширенном заседании Госдумы 29 июня по охране здоровья сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

РИА Новости Пожилые люди

«Динамика, которая сохраняется в 2023 году, ― ожидаемая продолжительность жизни сейчас превысила уже допандемийный период ― 73,4 года», ― уточнил глава Минздрава. Мурашко также добавил, что при этом младенческая смертность составила 4,1 промилле.

По его словам, в 2022 году зафиксировали исторический минимум по младенческой смертности ― 4,4 промилле. Как ожидается, в 2030 году этот показатель должен опуститься до 3,3 промилле.

Как сообщало ИА Регнум, в России после двухлетнего спада на фоне пандемии коронавируса зафиксировали рекордный рост продолжительности жизни. Так, по данным Росстата, этот показатель за 2022 год вырос на 2,7% и достиг 72,8 года.

При этом в ковидном 2020 году продолжительность жизни снизилась на 1,8 года, а в 2021 году ― ещё на 1,4 года. За эти же два года существенно вырос и уровень смертности ― на 19% (по сравнению с годом ранее) и на 36% соответственно.