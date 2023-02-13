Ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 73,4 года
Глава Минздрава Мурашко: ожидаемая продолжительность жизни в РФ выросла до 73,4 года
Москва, 29 июня, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Показатель ожидаемой продолжительности жизни в России превысил допандемийный период. На сегодня он составляет 73,4 года. Об этом на расширенном заседании Госдумы 29 июня по охране здоровья сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Динамика, которая сохраняется в 2023 году, ― ожидаемая продолжительность жизни сейчас превысила уже допандемийный период ― 73,4 года», ― уточнил глава Минздрава. Мурашко также добавил, что при этом младенческая смертность составила 4,1 промилле.
По его словам, в 2022 году зафиксировали исторический минимум по младенческой смертности ― 4,4 промилле. Как ожидается, в 2030 году этот показатель должен опуститься до 3,3 промилле.
Как сообщало ИА Регнум, в России после двухлетнего спада на фоне пандемии коронавируса зафиксировали рекордный рост продолжительности жизни. Так, по данным Росстата, этот показатель за 2022 год вырос на 2,7% и достиг 72,8 года.
При этом в ковидном 2020 году продолжительность жизни снизилась на 1,8 года, а в 2021 году ― ещё на 1,4 года. За эти же два года существенно вырос и уровень смертности ― на 19% (по сравнению с годом ранее) и на 36% соответственно.