Москва, 29 июня, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Вице-президент коммерческого банка «Локо-Банк» 28-летняя Кристина Байкова выпала из окна апартаментов на 11-м этаже на Ходынском бульваре в Москве. Известно, что накануне девушка пригласила к себе знакомого, который стал свидетелем событий. Делом занимается Следственный комитет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ночью 24 июня в полицию поступило сообщение, что из окна одного из домов на Ходынском бульваре выпала молодая девушка, которая скончалась от полученных травм на месте. Прибывшие по вызову оперативники установили, что погибшей является 28-летняя Кристина Байкова — вице-президент компании КБ «Локо-банк», она руководит департаментом по работе с корпоративными клиентами. По факту её смерти стали проводить проверку и вскоре выяснили, что в квартире Кристина находилась не одна.

«Было установлено, что вечером 23 июня погибшая звонила своему 34-летнему знакомому и пригласила его в гости на выходные. Около 3 часов ночи она выпала из окна. Её тело было обнаружено около одного из подъездов дома, в котором она проживала», — рассказал собеседник агентства.

В настоящий момент по факту её смерти проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследованием занимается Следственный комитет.

Известно, что ранее Кристина Байкова руководила одним из проектов Московского кредитного банка (МКБ).