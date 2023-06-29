Москва, 29 июня, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Член политической партии «Свобода и народовластие» (не зарегистрирована Минюстом, ликвидирована решением суда в 2006 году) задержан в Москве. По данным следствия, он из машины открыл стрельбу по прохожим из пейнтбольного ружья на улице Кравченко. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

17 июня в полицию обратился 37-летний житель Москвы. Мужчина сообщил, что на улице Кравченко в Ломоносовском районе на него было совершено нападение. Из проезжающей мимо машины в пострадавшего выстрелили из пейнтбольного ружья. Шарик попал мужчине в плечо. О случившемся он сразу сообщил в полицию.

«Из автомобиля Фольксваген со стороны задней пассажирской двери неизвестное лицо выстрелило в плечо правой руки пострадавшего пейнтбольным шариком с краской. В ходе проверки был задержан 19-летний уроженец Московской области, который полностью изобличён в содеянном», — рассказал собеседник агентства.

Задержанным оказался Денис Газизянов — член «Свободы и народовластия». Известно, что молодой человек входит в число полномочных представителей Комитета по потребительскому надзору в сфере торговли и услуг партии. 18 июня в отношении Газизянова было возбуждено уголовное дело по ст. 213 ч.2 УК РФ «Хулиганство» с применением предметов, используемых в качестве оружия. О мотивах его поступка пока не сообщается.