Москва, 29 июня, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Катастрофические потери ВСУ, понесённые под Малой Токмачкой, о которых сообщили аналитики Forbes, объясняются качеством минирования, проведённого ВС РФ за последние полгода. Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 июня заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, аналогичные плачевные результаты ждали украинскую армию и на других направлениях. Они связаны с тем, что противник опирался на свои же агитационные ролики, авторы которых убеждали публику в том, что «русские сразу побегут», «у русских низкий уровень мотивации», «низкая морально-психологическая устойчивость» и что достаточно добиться первых успехов, и противник отступит. В конечном итоге в Киеве сами в это поверили, проигнорировав тот факт, что вся линия фронта укреплялась более полугода. Но на эту информацию не обращали внимания.

Кроме того, как пояснил Онуфриенко, ВСУ недооценили качество минирования линии фронта. Между тем чуть ли не половина потерь в технике у противника — это именно подрывы на минных полях. Сказывается явная нехватка машин разминирования. Качественных, подготовленных сапёров в нужном количестве у ВСУ тоже нет. В результате минные заграждения стали очень серьёзным препятствием.

Плюс российские войска обладают многократно большим количеством ракетно-артиллерийского вооружения, чем противник. А значит, как подчеркнул военный эксперт, могут наносить куда более мощные удары.

«Да, на направлениях главного удара противник сосредотачивает большое количество артиллерии, но поддерживать длительный паритет он не может. Его хватает только на первый удар. Многие укрепрайоны переходят из рук в руки по четыре-пять раз, — констатировал Онуфриенко. — Но, как показывает практика, наша оборона более эффективна, чем наступательный потенциал противника. Но не нужно почивать на лаврах, так как в бой начнут вводиться те резервы ВСУ, которые должны были задействовать на прорванных участках для развития стратегического наступления».

Теперь, как пояснил эксперт, они будут использованы для проламывания российской линии обороны.

«Мы учимся и получаем необходимый боевой опыт. Кроме того, надо учесть ещё и изначальное преимущество, которое было у противника. До начала СВО он успел провести через боевые действия на Донбассе полмиллиона человек. Это совершенно официальные цифры, которые не скрывались. И у тех бойцов, которые противостояли нам в начале СВО, был большой боевой опыт, которого не было у наших войск», — добавил Онуфриенко.

Но сейчас, 16 месяцев спустя, у российских бойцов этот опыт появился. А вот те самые опытные и мотивированные кадры, которые были у противника, погибли. И теперь в ВСУ поступают куда менее опытные бойцы.

Ещё один факт, на который обратил внимание Онуфриенко, — российское господство в воздухе, вызывающее постоянные крики Киева о том, что ему нужна боевая авиация. Тех нескольких десятков бортов, которые у него сохранились, естественно, недостаточно для прикрытия с воздуха.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что обозреватель Forbes Дэвид Экс, проанализировав выводы военных аналитиков, констатировал, что попытка ВСУ пройти через минные заграждения в ходе контрнаступления 8 июня обернулась огромными потерями. По его мнению, украинское поражение оказалось хуже, чем предполагалось, — потеряно 17 БМП Bradley, четыре основных боевых танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и одна бронированная машина поддержки Wisent.

В свою очередь, авиация группировки войск «Центр» ВС РФ ударила ракетами по восьми районам сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Кроме того, экипажи Су-34 сбросили бомбы на два пункта временной дислокации, опорный пункт и узел связи Вооружённых сил Украины.

Однако, как заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ВСУ всё ещё могут вести активные боевые действия, несмотря на неудачные попытки наступления. По его словам, они пока не задействовали основные силы, хотя уже применяются резервы, которые должны были использоваться для «зачистки» населённых пунктов после прохода штурмовых подразделений. Марочко прогнозирует, что в ближайшие две недели могут произойти жаркие события на всей линии фронта.