Херсон, 29 июня, 2023, 11:33 — ИА Регнум. В течение последних двух суток российские войска потопили шесть лодок, которые украинская армия пыталась использовать для форсирования Днепра в Херсонской области. Об этом 29 июня рассказал врио главы региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Алексей Коновалов/ТАСС Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время контроля территорий в районе подъезда к Антоновскому мосту

Врио главы области подчеркнул, что украинские войска не создавали плацдарма в районе Антоновского моста и у них нет там наступательного потенциала.

«За последние двое суток артиллеристы группировки войск «Днепр» потопили шесть лодок, на которых пытались переправиться более тридцати украинских военных для последующей высадки у опор моста на левом берегу», — написал он.

Сальдо уточнил, что в ночь на 29 июня была потоплена загруженная лодка, на которой военные ВСУ пытались уйти из-под Антоновского моста на правый берег.

Также врио губернатора отметил, что на правом берегу российская армия уничтожила готовившийся к переправе отряд противника, три осуществлявшие обстрел левобережья позиции артиллерии ВСУ и два корректировавших их огонь дрона «Фурия».

«Ситуация под контролем, наши ребята твёрдо стоят на своих позициях и успешно выполняют поставленные боевые задачи», — заключил Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник штаба российского полка с позывным Белый опроверг слухи о возникновении о высадке ВСУ на левом берегу Днепра. Он пояснил, что сейчас идёт борьба за остров под мостом, но заверил, что в скором времени украинских сил там не будет.

До этого Сальдо написал, что распространяемые Киевом слухи о том, что ВСУ закрепились на левобережье Днепра под Антоновским мостом, не соответствуют действительности. Врио главы региона уточнил, что мелкие группы украинской армии в течение последних трёх дней пытались переправиться на лодках под Антоновский мост.