Москва, 29 июня, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Сотрудник вьетнамского кафе на улице Новослободской в Москве набросился с ножом на коллегу. Девушка попала в больницу с ножевым ранением. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

22 июня в ГКБ №29 им. Н. Э. Баумана на скорой помощи доставили 25-летнюю уроженку Вьетнама. Врачи диагностировали у девушки резаную рану правой кисти. После того как пациентке оказали помощь, её опросили сотрудники полиции. Пострадавшая рассказала, что получила травму на рабочем месте во вьетнамском кафе в Тверском районе Москвы. Девушка объяснила, что один из сотрудников, тоже гражданин Вьетнама, набросился на неё с ножом.

«В ходе проведения проверки было установлено, что сотрудник кафе вьетнамской кухни в помещении заведения угрожал физической расправой и приставил нож к горлу пострадавшей. Девушка, защищаясь, нанесла себе телесные повреждения», — рассказал собеседник агентства.

Полиция провела осмотр места происшествия и изъяла нож со следами крови. По данному факту уже возбудили уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».