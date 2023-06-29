Домодедово, Московская область, 29 июня, 2023, 11:19 — ИА Регнум. В подмосковном Домодедове на ребёнка напала ядовитая змея. Об этом 29 июня сообщил телеканал РЕН ТВ.

Christoph Bosch/Global Look Press Гадюка

От укуса пресмыкающегося пострадал четырёхлетний мальчик. Инцидент произошёл вечером 28 июня в садовом товариществе.

Сейчас мальчик находится в больнице. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Как заявили в областном минздраве, это уже второй за неделю случай, когда гадюки кусают детей. Обе встречи со змеями произошли в СНТ.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле жительница Москвы оказалась в больнице после укуса гремучей змеи, которую держала в качестве домашнего питомца. Медики отказались делать прогнозы, так как противоядия от укусов гремучих змей у врачей нет. У 27-летней пациентки диагностировали общую интоксикацию, ей оказали симптоматическую помощь.

Настоящее нашествие змей в последние дни наблюдаются в Москве и области. Герпетолог, ветеринар, экзопатолог Ян Максимов рассказал, что период активности змей чаще приходится на весну, но из-за комфортной погоды начала лета и повышенной влажности процесс гона у рептилий затянулся. Он добавил, что при встрече со змеёй не нужно паниковать и пытаться самим разобраться с рептилией, лучше сразу обращаться в МЧС или звонить на горячую линию.

Как пояснил начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, жара и засуха стали причиной появления большого количества змей в разных районах Москвы, они мигрируют в поисках влажных мест. Количество жалоб от граждан на появление пресмыкающихся возросло.