Минобороны показало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения склада снарядов ВСУ боеприпасом «Краснополь»
Москва, 29 июня, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Министерство обороны России 29 июня опубликовало видеозапись уничтожения склада боеприпасов украинской армии высокоточным артиллерийским снарядом «Краснополь».
На снятых с беспилотника кадрах запечатлено, как российский высокоточный боеприпас поражает склад снарядов ВСУ, расположенный около одного из населённых пунктов.
Отмечается, что расчёт дрона «Иноходец» выявил местонахождение украинского склада боеприпасов и навёл на него артиллеристов.
«В результате точного попадания высокоточного боеприпаса склад ВСУ с боеприпасами был уничтожен», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что экипаж российского танка Т-80БВМ подбил с закрытой позиции на купянском направлении бронемашину украинских войск Bradley с расстояния 9,5 км.
До этого военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что группа украинских диверсантов подорвалась на собственных минах на купянском направлении. Он уточнил, что это, по его мнению, произошло из-за несогласованности действий ВСУ.