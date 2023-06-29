Минобороны показало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ

Москва, 29 июня, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Министерство обороны России 29 июня опубликовало видеозапись уничтожения склада боеприпасов украинской армии высокоточным артиллерийским снарядом «Краснополь».

Кадр из видео Момент уничтожения склада боеприпасов украинской армии высокоточным артиллерийским снарядом «Краснополь»

На снятых с беспилотника кадрах запечатлено, как российский высокоточный боеприпас поражает склад снарядов ВСУ, расположенный около одного из населённых пунктов.

Отмечается, что расчёт дрона «Иноходец» выявил местонахождение украинского склада боеприпасов и навёл на него артиллеристов.

«В результате точного попадания высокоточного боеприпаса склад ВСУ с боеприпасами был уничтожен», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что экипаж российского танка Т-80БВМ подбил с закрытой позиции на купянском направлении бронемашину украинских войск Bradley с расстояния 9,5 км.

До этого военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что группа украинских диверсантов подорвалась на собственных минах на купянском направлении. Он уточнил, что это, по его мнению, произошло из-за несогласованности действий ВСУ.