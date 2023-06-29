Херсон, 29 июня, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Российские военные бьют по остаткам сил ВСУ под Антоновским мостом в Херсонской области, заявил 29 июня начальник штаба полка с позывным Белый.

Алексей Коновалов/ТАСС Антоновский мост

Офицер рассказал, что российским военным пришлось убрать наблюдательные посты и передовые отряды с острова, находящегося между двумя берегами Днепра, после разрушения Каховской ГЭС.

Подразделения ВСУ воспользовались тем, что берег, на котором они дислоцировались, расположен выше, небольшими группами зашли под Антоновский мост в размытые здания. Численность украинцев здесь небольшая, отметил российский офицер.

Российские военные начали восстанавливать свои боевые порядки, выставлять наблюдательные посты, вести разведывательные действия.

«Мы их потихонечку загоняем под мост, они пытаются оказать помощь своим, периодически пытаются подвезти боеприпасы, медикаменты, вывозят своих погибших и раненых. Но мы наносим огневое поражение», — процитировало его РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, Белый рассказал, что заявления украинской стороны о том, что ВСУ высадились на левом берегу Днепра, не соответствуют действительности. На левом берегу их не было и нет сейчас.

28 июня Минобороны сообщило об уничтожении российскими военными украинской ДРГ при попытке высадки и закрепления на северной части острова Антоновский на Днепре.