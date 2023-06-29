Москва, 29 июня, 2023, 11:09 — ИА Регнум. В московской квартире на улице Василисы Кожиной обнаружили тело супруги бывшего хоккеиста «Спартака» Станислава Пермякова. Это произошло, пока сам спортсмен находился в больнице. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

26 июня в квартире на юге Москвы нашли мёртвой 26-летнюю Екатерину Пермякову — супругу 41-летнего хоккеиста Станислава Пермякова. Тело обнаружила сестра спортсмена, которая приехала проведать Екатерину.

Сам хоккеист находится в больнице, что стало поводом для госпитализации, пока неизвестно. Его супруга около суток не отвечала на звонки и сообщения. Родственники стали беспокоиться.

Когда сестра Станислава приехала по адресу, дверь в квартиру оказалась не заперта. Войдя внутрь, женщина хоккеиста нашла Екатерину в одной из комнат, девушка не подавала признаков жизни. На место вызвали полицию.

«На кровати было обнаружено тело 26-летней женщины, давность наступления смерти около суток. По данному факту следователем проводится проверка», — рассказал собеседник агентства.

Муж погибшей — известный хоккеист, выступавший в лигах России и Беларуси. Станислав Пермяков родился 8 марта 1982 года. В 1999 году его пригласили в московский «Спартак». Позже хоккеист выступал за клубы Суперлиги «СКА», «Динамо» (Минск) и др.