Москва, 29 июня, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Москва активно развивает промышленную инфраструктуру. В городе созданы кластеры, где производится критически важная продукция и ведутся прорывные разработки, в том числе и в отрасли беспилотных систем. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы На третьем форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда Росконгресс «Сильные идеи для нового времени».

«Москва на протяжении последних десяти лет реализует те проекты, которые удовлетворяют сразу большой пул требований, как экономических, так и социальных, — рассказал Владислав Овчинский на третьем форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Фонда Росконгресс «Сильные идеи для нового времени». — Мы начали активно развивать нашу особую экономическую зону «Технополис Москва» и все ее площадки. Созданные в столице кластеры несут высокую добавочную стоимость и позволяют очень быстро создавать условия для развития предпринимательских инициатив».

Овчинский напомнил, что сегодня в российской столице создан один из крупнейших фармацевтических кластеров страны, работают кластеры микроэлектроники и фотоники, а также электромобилестроения. Кроме того, в этом году был открыт Федеральный центр беспилотных авиационных систем, где работают ведущие разработчики и конструкторы этой отрасли.