Вашингтон, 29 июня, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Сбитый в феврале над территорией Соединённых Штатов китайский аэростат был оснащён оборудованием для сбора информации американского происхождения Об этом 29 июня сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на расследование.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Китайский воздушный аэростат, пролетевший над США в начале этого года, был загружен оборудованием американского производства, которое помогло ему собрать фотографии, видео и другую информацию», — говорится в материале.

Уточняется, что, по информации ФБР, на сбитом аэростате стояло произведённое в США оборудование, часть которого можно было свободно купить через интернет, и произведённые в КНР специализированные датчики и другая техника.

По утверждению американской стороны, всё это свидетельствует о том, что аэростат предназначался не для метеорологических целей, как об этом неоднократно заявляли в Китае, а для разведывательных. При этом чиновники США признали, что аэростат во время своего полёта, судя по всему, не отправлял данные в Китай.

Как сообщало ИА Регнум, американская армия 4 февраля сбила китайский аэростат, залетевший в воздушное пространство США в конце января. В том же месяца средства ПВО США сбили ещё три воздушных объекта.

Китай объяснял абсолютной случайностью заход своего аэростата в воздушное пространство США. По словам представителей Пекина, это произошло из-за форс-мажорных обстоятельств, и летательный аппарат использовали в исследовательских целях метеорологи.

В Белом доме выражали сомнения, что аэростат использовали с разведывательными целями. Госсекретарь Энтони Блинкен, тем не менее, назвал ситуацию с аэростатом безответственной.

21 июня президент США Джо Байден назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина, говоря о сбитом в американском воздушном пространстве китайском аэростате. По его мнению, китайский лидер «смутился», узнав об этом инциденте.