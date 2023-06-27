Киев, 29 июня, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Власти подконтрольной Украине части Запорожской области намерены подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям на Запорожской атомной электростанции. С этой целью решено провести учения. Об этом 29 июня сообщил назначенный Киевом глава военной обладминистрации Юрий Малашко.

Александр Полегенько/ТАСС Стела на въезде на территорию Запорожской атомной электростанции

Он уточнил, что тренировку проведут на территории Запорожья и Запорожской области.

«Начинаются командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты Запорожской области. Возможны временные ограничения движения на отдельных участках», ― пояснил Малашко в Telegram-канале.

Целью мероприятия он назвал слаживание действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.

Глава военной обладминистрации призвал население воздержаться от чрезмерного информационного внимания к проведению тренировок.

Как сообщало ИА Регнум, на днях отставной американский разведчик Скотт Риттер предупредил, что президент Украины Владимир Зеленский готов устроить ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции и обвинить в случившемся Россию. По его словам, на это он может пойти в отчаянной попытке переломить ход конфликта после провала контрнаступления ВСУ. По данным Риттера, провокация планируется в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля.

Подобные предположения высказал и экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс. По его словам, впавшая в отчаяние Украина может попытаться устроить атаку на Запорожскую атомную электростанцию под чужим флагом.

22 июня глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев готовит провокацию в отношении ЗАЭС. Спецслужбы Украины активизировали в публичном пространстве тему Запорожской АЭС, вбрасывая сообщения о её якобы минировании российскими войсками, а цель всех этих действий — подготовить «общественное мнение» к предстоящей провокации, отметил Рогов.

По его словам, власти Украины рассматривают несколько сценариев провокации на Запорожской атомной электростанции, и в том числе ракетный удар или террористический акт.

С обвинениями в адрес России выступал Зеленский, который в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине. Рогов назвал это заявление дикой ложью, прикрывающей террористические планы Киева.