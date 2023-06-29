Мелитополь, 29 июня, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли село Заря в Куйбышевском районе Запорожской области. Об этом 28 июня сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Обстрел села Заря Куйбышевского района нацисты произвели в 09:05 (совпадает с мск)», — написал он в Telegram-канале.

Рогов указал, что в результате этого произошло возгорание в жилом доме, и добавил, что данные о жертвах и пострадавших в результате обстрела уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что ВСУ за последние сутки 345 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по ней в общей сложности 196 единиц различных боеприпасов. Под обстрелы украинских военных попали Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, Зайцево, Старомихайловка и Благодатное.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин написал, что при обстреле города со стороны ВСУ из РСЗО погибли два мирных жителя и ещё пятеро, включая двух детей, пострадали. Также при обстрелах получили повреждения несколько многоквартирных домов.