Москва, 29 июня, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Спецпосланник папы Римского кардинал Маттео Дзуппи встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым, сообщил 29 июня глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Cecilia Fabiano/Global Look Press Кардинал Маттео Дзуппи

По его словам Севастьянова, поддерживающего отношения с папой Римским Франциском, на встрече обсуждали вопрос переговорах между Россией и Украиной.

«Участники переговоров, в принципе, оформляются, и тем самым они начались. Посредничество Дзуппи будет продолжаться. Позиция в том, что переговоры должны идти, даже если пока не удаётся остановить боевые действия», — процитировало Севастьянова РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, Дзуппи прибыл в Россию 27 июня. Комментируя этот визит, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Ушакова провести 28 июня встречу с кардиналом.

По данным Ватикана, представитель папы Римского в Москве также примет участие в богослужении в Кафедральном соборе 29 июня.