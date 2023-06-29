Энергодар, Украина, 29 июня, 2023, 11:59 — ИА Регнум. В подконтрольном ВСУ городе Запорожье 29 июня начались командно-штабные учения по ликвидации возможной аварии на Запорожской АЭС, сообщил в своём Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, официально заявленная цель мероприятий звучит как «слаживание действий всех служб в случае угрозы теракта на Запорожской АЭС». На деле же, учитывая то, что не только Москва, но и МАГАТЭ с Белым домом подтвердили отсутствие угрозы подрыва Запорожской АЭС, такие учения могут свидетельствовать о том, что готовится теракт.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«Режим Зеленского планомерно готовится к теракту на Запорожской АЭС», — подчеркнул он.

По его словам, «гауляйтеры Зеленского заявляют, что ситуация контролируемая, и призвали воздерживаться от излишнего внимания к учениям».

ЗАЭС — Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, расположенная на берегу Каховского водохранилища вблизи города Энергодара в Запорожской области. Девятая по величине АЭС в мире.

О вероятности подрыва станции как очередного акта терроризма, который может совершить Киев, заявил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс 28 июня в статье для The Daily Reckoning.

«Украина может попытаться устроить атаку на Запорожскую атомную электростанцию под чужим флагом», — подчеркнул эксперт.

С мнением из США, что Киев способен взорвать ЗАЭС, согласился также зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

«Современная Украина является террористической организацией, спонсируемой США и западным миром, она способна на любые акты терроризма. В том числе и терроризма экологического. В этом мы наглядно убедились в случае Каховской ГЭС», — подчеркнул парламентарий.

Не дать Киеву организовать катастрофу на ЗАЭС призвал 23 июня на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя. В своём выступлении постпред России также напомнил, что Москва ещё в октябре 2022 года предупреждала ООН о явных намерениях властей Украины совершить подрыв Каховской ГЭС.

Россия и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов, всё остальное — ложь, так 22 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал обвинения Зеленского о том, что Москва якобы готовит теракт на Запорожской ГЭС. Как позднее указал Рогов, обвиняя Россию, украинский лидер подготавливает почву с обвинениями в адрес России с расчётом на западную публику.