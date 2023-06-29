Астана, 29 июня, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Российские дипломатические ведомства принимают все необходимые меры для защиты законных прав руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) компании F. A. C. C. T. (ранее Group-IB) Никиты Кислицина. Об этом 29 июня сообщили в посольстве России в Казахстане.

Кадр из видео: «Никита Кислицин» Никита Кислицин

Кроме посольства в Казахстане, к этому подключилось и генеральное консульство в Алма-Ате.

«Посольство России в Казахстане было своевременно проинформировано казахстанской стороной о задержании в Алматы гражданина Российской Федерации Никиты Кислицина», ― добавили в дипмиссии в беседе с ТАСС.

Ранее генконсульство направило ноту в МИД Казахстана с просьбой воздержаться от ускоренной выдачи Кислицина в США.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня МВД объявило начальника департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) F. A. C. C. T. Кислицина в розыск по уголовному делу о неправомерном доступе к охраняемой законом информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ).

В тот же день Тверской суд Москвы заочно арестовал главу одного из подразделений компании F. A. C. C. T. на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России.

В F. A. C. C. T. заявили, что сотрудника, отвечающего за развитие бизнеса в сфере сетевой безопасности, задержали 22 июня в Казахстане. По утверждению компании, задержание не связано с его нынешней деятельностью в F. A. C. C. T. Речь идёт о его работе журналистом и независимым исследователем более десяти лет назад.

Следователи вменяют Кислицину вымогательство. В России он находится в федеральном розыске по уголовному делу о неправомерном доступе к охраняемой законом информации.

Сейчас Кислицин временно находится под стражей для изучения основания для экстрадиционного ареста по запросу США. В силовых структурах заявили, что российская сторона будет добиваться экстрадиции из Казахстана главы департамента компании по защите от кибератак F. A. C. C. T.